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Zonguldak'ta İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılan Kömürde Taş Çıktı

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Zonguldak'ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürlerde kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıktığı belirlendi. Valilik tarafından yapılan inceleme sonucunda, taş çıkan kömürler yeniden verileceği duyuruldu.

ZONGULDAK'ta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömür, 'kabul edilebilir düzeyi üstünde taş' çıktı. Valilik tarafından yapılan incelemeden sonra ihtiyaç sahibi 70 haneye tekrar kömür verildiği duyuruldu.

Kentte, ihtiyaç sahibi hanelere yardım amacıyla Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kömür dağıtıldı. Bazı aileler, gelen kömür çuvallarının içinden taş çıktığını iddia ederek yetkililere bildirdi. Valilik görevlileri ise ihbarlar üzerine incelemelerde bulundu. Gelen kömürleri çuvalından çıkararak inceleyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden 'Hep taş. Yoldaki mıcırları toplamışlar. Şu rezilliğe bakın. Valimize sesleniyoruz. 'Alın taş yakın','Taş yakın ısınmayın.' diyerek tepki gösterdi. Bir başka vatandaş ise " Zonguldak'tayız bir de. Kömürün harman olduğu yerdeyiz." diye tepkisini dile getirdi.

İLAVE KÖMÜR DAĞITILDI

Zonguldak Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Muhtarlarımız ve hak sahipleri tarafından vakfımıza yapılan müracaatlarda dağıtılan kömürlerde kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıktığı beyanlarıyla ilgili vakfımızca yerinde yapılan tespitlerle 70 haneye ilave aynı miktarda kömür verilmiştir. Kabul edilebilir düzeyin üzerinde taş çıkan hak sahiplerinin kömürleri de yeniden verilecektir. Konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup kömür tedarik noktasında yetkili olan kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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