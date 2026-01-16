Haberler

3 gün önce boşaltılan evin heyelanda bahçe duvarı çöktü

3 gün önce boşaltılan evin heyelanda bahçe duvarı çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle boşaltılan evin altındaki yamaçta yeni bir heyelan yaşandı. AFAD ve belediye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

ZONGULDAK'ta 3 gün önce toprak kayması nedeniyle geçici boşaltma kararı verilen evin, alt tarafındaki yamaçta yaşanan heyelanda bahçe duvarı çöktü.

Karaelmas Mahallesi Marangoz Ahmet Caddesi'nde 3 gün önce bahçesindeki toprak kayması nedeniyle evde yaşayan aileye AFAD tarafından 'Geçici boşaltma' kararı verildi. Aile, komşularına yerleşti. Bu sabah saatlerinde ise yağış nedeniyle yine heyelan oldu. Evin alt tarafındaki yamaçta yaşanan heyelanda bahçe duvarı çöktü. Belediye ve AFAD ekipleri bölgede inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimseye haber verilmeden gömüldü, mezarlık görevlisi fark etti

Mezarlık görevlisi fark etti! Kimseye haber vermeden gömmüşler
Fenerbahçe'den tarihi karar! Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak

Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Kimseye haber verilmeden gömüldü, mezarlık görevlisi fark etti

Mezarlık görevlisi fark etti! Kimseye haber vermeden gömmüşler
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi

İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan jet açıklama geldi