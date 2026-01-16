3 gün önce boşaltılan evin heyelanda bahçe duvarı çöktü

ZONGULDAK'ta 3 gün önce toprak kayması nedeniyle geçici boşaltma kararı verilen evin, alt tarafındaki yamaçta yaşanan heyelanda bahçe duvarı çöktü.

Karaelmas Mahallesi Marangoz Ahmet Caddesi'nde 3 gün önce bahçesindeki toprak kayması nedeniyle evde yaşayan aileye AFAD tarafından 'Geçici boşaltma' kararı verildi. Aile, komşularına yerleşti. Bu sabah saatlerinde ise yağış nedeniyle yine heyelan oldu. Evin alt tarafındaki yamaçta yaşanan heyelanda bahçe duvarı çöktü. Belediye ve AFAD ekipleri bölgede inceleme yaparak tutanak tuttu.