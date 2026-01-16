Haberler

3 gün önce boşaltılan evin heyelanda bahçe duvarı çöktü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta toprak kayması nedeniyle geçici boşaltma kararı verilen evin altındaki yamaçta yaşanan heyelan sonucu bahçe duvarı çöktü. AFAD ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaptı.

ZONGULDAK'ta 3 gün önce toprak kayması nedeniyle geçici boşaltma kararı verilen evin, alt tarafındaki yamaçta yaşanan heyelanda bahçe duvarı çöktü.

Karaelmas Mahallesi Marangoz Ahmet Caddesi'nde 3 gün önce bahçesindeki toprak kayması nedeniyle evde yaşayan aileye AFAD tarafından 'Geçici boşaltma' kararı verildi. Aile, komşularına yerleşti. Bu sabah saatlerinde ise yağış nedeniyle yine heyelan oldu. Evin alt tarafındaki yamaçta yaşanan heyelanda bahçe duvarı çöktü. Belediye ve AFAD ekipleri bölgede inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Genç kadını bu hale getirdi ama hala serbest
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun