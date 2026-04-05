Boğulan Emircan toprağa verildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde oyun oynarken gölete düşen 12 yaşındaki Emircan Karaman, balçığa saplanarak boğuldu. Yapılan arama çalışmalarının ardından hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde oyun oynarken düştüğü gölette balçığa saplanıp boğulan Emircan Karaman (12) toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Alaplı ilçesi Çamlıbel köyü mevkisinde meydana geldi. Evinin yakınlarındaki göletin çevresinde ikizi ve arkadaşlarıyla oyun oynayan Emircan Karaman, kayarak gölete düştü. Bir süre suda çırpınan Emircan, balçığa saplanıp gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasıyla Emircan Karaman bulunarak göletten çıkarıldı. Ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emircan Karaman'dan geriye bindiği oyuncak traktör kaldı.

Emircan Karaman'ın cenazesi, işlemler sonrası ailesi tarafından teslim alınarak Alaplı'ya bağlı Gümeli beldesi Çamlıçukur Mahallesi Cemevi'ne getirildi. Cenazeye, Karaman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Karaman'ın cenazesi, törenin ardından mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
