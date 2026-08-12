Haberler

Zonguldak'ta 4 Gün Deniz Yasağı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere 4 gün yasak getirildi.

Zonguldak'ta elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere 4 gün yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta kent genelinde denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, güvenliği açısından yasağa riayet etmeleri önemli rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metrelerce yükseklikte ölümle dans! Yürekler ağza geldi

Ölümle dans kamerada! Yürekler ağza geldi
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi

Korku filmi gibi! Mevlana şehrinde kan donduran görüntü

Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Büyük heyecan şifresiz kanalda