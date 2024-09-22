Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta 'Çocuklarımıza sahip çıkalım' Yürüyüşü

Zonguldak'ta 'Çocuklarımıza sahip çıkalım' Yürüyüşü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kadın ve çocukların katılımıyla düzenlenen 'Çocuklarımıza sahip çıkalım' yürüyüşünde çocukların korunması ve haklarının gözetilmesi çağrısı yapıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "Çocuklarımıza sahip çıkalım" yürüyüşü yapıldı.

Alaplı Kadın Platformu öncülüğünde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan bir grup kadın ve çocuk, düdük çalarak Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Grup, "Çocuk susar, sen susma", "Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundasın" yazılı dövizler de açtı.

Türkiye Anneler Derneği Alaplı Şube Başkanı ve Alaplı Kadın Platformu Sözcüsü Duygu Güneş Ercan, yaptığı konuşmada, çocukların hayatına sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Ercan, çocukların hayatına kastedenlere karşı çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Çocukları koruyan, onların eğitimi, gelişimi başta olmak üzere geleceğini güvence altına alan yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Çocuklarımızın düşlerini karanlığa teslim etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Gözyaşlarına hakim olamayan Ercan, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını yarıda kesti.

Etkinlik, açıklamanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel

zonguldak 3-sayfa Alaplı Güncel Kadın Çocuk

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

Özel'i topa tutan milletvekiline, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı

 Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı

Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı
Hatay'da Reyhanlı Baraj Gölü'ne giren 5 Suriyeli boğuldu

Pazar eğlenceleri felaketle sonuçlandı! Suriyeli baba ile 4 çocuğunun korkunç ölümü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
S Sport CANLI izle! (INTER MİLAN) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Adana Demirspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Adana Demirspor Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Beşiktaş Eyüpspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Eyüpspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? S Sport CANLI izle! (HD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Villarreal Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi? Çorum FK Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Çorum FK Kocaelispor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Karşıyaka Elazığ Karakoçan maçı kaç kaç, maç bitti mi? Mersin İY Erbaaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Mersin İY Erbaaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Roma Udinese maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Roma Udinese maçı kaç kaç, maç bitti mi? Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Manchester City Arsenal maçı kaç kaç, maç bitti mi? Mehmet Dereli kimdir? Mehmet Dereli sağlık durumu ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });