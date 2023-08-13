Cinnet getiren genç kadın, anne ve anneannesini baltayla doğrayıp sokağa attı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen 31 yaşındaki bir kadın, annesi ile anneannesini baltayla öldürüp parçaladıktan sonra eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı. Cinnet getirdiği ifade edilen kadın polis ekiplerince gözaltına alınırken, cansız bedenler adli tıpa kaldırıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 31 yaşındaki bir kadın, sabaha karşı cinnet getirerek anne ve anneannesini baltayla doğrayıp, uzuvlarını evin penceresinden sokağa attı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken, cesetler ise adli tıpa kaldırıldı.

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞIYORMUŞ

Edinilen bilgiye göre olay, sabah 05.00 sıralarında Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşandı. İddialara göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Rabia Ç., sabah 05.00 sıralarında cinnet getirdi.

EŞYALARIYLA BİRLİKTE UZUVLARINI DA SOKAĞA ATTI

Annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçalayan katil zanlısı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı.

PARÇALAR TOPLANARAK TABUTA KONULDU

Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi. Rabia Ç. gözaltına alınırken, anne ve anneannesinin cesedine ait parçalar toplanarak tabuta konuldu. Cesetler otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Katil zanlısının jandarmadaki sorgusu sürüyor.