Zonguldak'ta bu yıl 228 kaçak ocak kapatıldı, 479 ton kömür ele geçirildi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bu yıl gerçekleştirilen 919 denetimde 228 kaçak ocağın kapatıldığını ve 479 ton kaçak kömürün ele geçirildiğini bildirdi.

Hacıbektaşoğlu, Valilik binasında gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet diledi.

Kentte 1 Ocak-28 Aralık tarihleri arasında terör örgütlerine yönelik 60 operasyonda 11 şahsın gözaltına alındığını bildiren Hacıbektaşoğlu, zanlılardan birinin tutuklandığını, 2'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

Kaçak maden ocaklarıyla mücadelenin sürdüğüne değinen Hacıbektaşoğlu, "1 Ocak-28 Aralık tarihleri arasında 919 denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler sonucu 228 kaçak ocak kapatılmış, 147 adli ve idari işlem yapılarak 479 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla denetim sayısında yüzde 6, ele geçirilen kaçak kömür oranında ise yüzde 48'lik artış kaydedilmiştir." dedi.

Hacıbektaşoğlu, narkotik, organize, kaçakçılık ve siber suçlarla ilgili yürütülen çalışmalara da değinerek, ölümlü kazaların yüzde 33 azaldığını aktardı.

Huzur ve güven ortamını sağlamak için özverili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Hacıbektaşoğlu, yeni yılın birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesini, ülkeye ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.