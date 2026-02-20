Zonguldak'ta balıkçılar bu sezon av miktarında umduğunu bulamadı

Zonguldak'ta balıkçılar, bu sezon istedikleri miktarda balık avlayamamanın hayal kırıklığını yaşıyor.

"Vira bismillah" diyerek geçen sene 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, bölgede dökülen çöpler ve ekolojik dengenin değişimi nedeniyle bu sezon av miktarında umduğunu bulamadı."

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, gazetecilere, sezonun kötü geçtiğini söyledi.

Palamudun bu sezon olmadığını belirten Aksu, "Bölgede hamsi avcılığı oldu. İstavrit az oldu, çinekop zaten olmadı. Zonguldak balıkçısı çok kötü bir sezon yaşadı." dedi.

Aksu, sezonun kötü gitmesinin bazı sebeplerinin bulunduğunu vurgulayarak, "50 yıldır bölgemize dökülen çöpler... Kilimli Alacaağız bölgesi olsun, Kozlu'daki yerler olsun. Sahiller bizim yaşam alanlarımız olduğu kadar denizler de balıkların yaşam alanı. Bu seneki kalkan avcılarımız, 10-20 kilogram balık tutarken, tonlarca çöplerle geldiler limanlara. Ekolojik dengeler, çöpler bunlar hep etken oldu." diye konuştu.

Bu sezon Kilimli Limanı'ndan hamsi çıktığını anlatan Aksu, "Zaten karaya çıkış noktası Ereğli ve burası var. Kilimli Limanı'ndan toplam 116 kamyon, 500 ton civarı hamsi çıktı. Bunun yanında 50-60 ton civarı istavrit çıktı. Yerel balıkçılarımız da şu anda günlük 50-100 kilogram civarında mezgit avcılığı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda istavritin kilogramı 100, mezgitin 250, zargananın 500, barbunun 400 liradan, çupranın tanesi ise 300 liradan satışa sunuluyor.