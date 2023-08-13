Anne ve anneannesini baltayla öldüren genç kadın, sağlık kontrolünde de parmağını koparıp yuttu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde annesini ve anneannesini öldüren Rabia Çataklı tutuklandı. Cinayet anında evde sela okuduğu belirlenen Çataklı, sağlık kontrolü sırasında kendi serçe parmağını kopararak yuttu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Rabia Çataklı (31), uyuyan annesi Şeyda Çataklı (56) ile anneannesi Medine Küçükkuyu'yu (77) bıçakla öldürdükten sonra ceset parçalarını camdan dışarı attı. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri genç kadını gözaltına alırken, yaşanan olaylar burada da sona ermedi. Cinayet anında evde sela okuduğu belirlenen kadının, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak yuttuğu öğrenildi.

CESET PARÇALARINI CAMDAN DIŞARI FIRLATTI

Olay, saat 04.00 sıralarında Devrek İlçesi Çaydeğirmeni beldesindeki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Rabia Çataklı, annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkuyu'ya uyurken bıçakla saldırdı. Çataklı, annesi ve anneannesini bıçakladıktan sonra cesetlerinden parçalar keserek camdan dışarı fırlattı.

POLİS ELİNDE BIÇAKLA YAKALADI

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, dairenin kapısını kırarak eve girdiklerinde Rabia Çataklı'yı elinde bıçakla yakaladı. Anne Şeyda Çataklı ile anneanne Medine Küçükkuyu'nun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Rabia Çataklı ise gözaltına alındı.

CAMIN ALTINDA MUTFAK MALZEMELERİ GÖRÜLDÜ

Medine Küçükkuyu'nun iki gün önce kızının evine ziyarete geldiği öğrenildi. Haberi alan yakınları olayın yaşandığı evin bahçesinde birbirlerine sarılırken, jandarma ekipleri incelemeyi sürdürdü. Ceset parçalarının da atıldığı camın altında mutfak malzemeleri ve kumanya görüldü. Başlatılan soruşturma devam ediyor.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkuyu'yu bıçakla öldürüp cesetlerden kestiği parçaları camdan atan Rabia Çataklı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SERÇE PARMAĞINI KOPARIP, YUTTU

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Rabia Çataklı'nın cinayet anında evde sela okuduğunu belirledi. Gözaltına alınan Çataklı'nın ifadesi esnasında da sadece tekbir getirdiği, polise ifade vermediği öğrenildi. Sağlık kontrolü için Devrek Devlet Hastanesi'ne götürülen Çataklı'nın, buradaki muayene sırasında kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak, yuttuğu öğrenildi.