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Ereğli'de 2027'de 400 bin ata tohum dağıtılacak

Ereğli'de 2027'de 400 bin ata tohum dağıtılacak
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Karadeniz Ereğli Belediyesi, 2020'den beri süren projeyle ata tohumlarını çoğaltıp ücretsiz dağıtıyor. 2024'te Tohum Bankası kuruldu, geçen yıl 350 bin fide dağıtıldı; 2027'de 400 bin ata tohumu hedefleniyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 2027'de 400 bin ata tohumunun dağıtılması hedefleniyor.

Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede 2020'de başlatılan proje kapsamında belediyeye ait seralarda yetiştirilen ürünlerden elde edilen tohumların ayrıştırılıp, kurutulup, kavanozlanıp ambalajlanarak muhafaza edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi Ziraat Mühendisi Sertaç Yılmaz, Delihakkı Tesisleri'nde bulunan belediye seralarında sürdürülen projenin her yıl daha da büyüdüğünü belirtti.

Yılmaz, projede 7'nci yılı tamamladıklarını, her yıl binlerce tohumu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda seralarımızda ve üretim alanlarımızda yoğun şekilde tohumlarımızı alıyoruz. Özellikle domates, biber, patlıcan, salatalık, bamya, kavun ve karpuzdan tohum elde ediyoruz. Aldığımız tohumları belirli süreçten geçirerek kurutuyor, kavanozluyor ve ambalajlıyoruz. Yüz binlerce tohumu bu şekilde muhafaza ediyoruz. 2024'te kurduğumuz 'Tohum Bankamız' da bu noktada bizim için çok önemli işlev görüyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 350 bin ücretsiz fide dağıtıldığını kaydeden Yılmaz, 2027'de 400 bin ata tohumunu vatandaşlara dağıtmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak: AA
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