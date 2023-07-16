Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Madenci Korosu Konser Verildi

Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende madenci korosu konser verdi. Programa Zonguldak Valisi, AK Parti Zonguldak Milletvekili, Zonguldak Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

ZONGULDAK'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde demokrasi nöbeti tutuldu, madenci korosu konser verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yılı dolayısıyla Madenci Anıtında tören düzenlendi. Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla anıt önünde toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişi ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Program kapsamında madenci korosu sahne alarak kahramanlık türküleri seslendirdi. Ayrıca maden işçileri baretleri ve tulumlarıyla demokrasi nöbetine katıldı.