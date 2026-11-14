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Zonguldak'ta 1 ölü 1 yaralı veren binanın istinat duvarının kalanı da çöktü

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Zonguldak'ta 1 ölü 1 yaralı veren binanın istinat duvarının kalanı da çöktü
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Zonguldak Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de çöken 3 katlı binanın altındaki istinat duvarının kalan kısmı da çöktü. Bina çökmesinde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı; bölgede 2 katlı binanın yıkılma riski nedeniyle güvenlik önlemleri sürüyor.

Zonguldak'ta çökme sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı binanın altındaki istinat duvarının tamamı yıkıldı.

Merkez ilçeye bağlı Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta, 21 Ekim'de çöken 3 katlı binanın alt kısmında bulunan ve 11 Kasım'da bir kısmı yıkılan istinat duvarının kalan kısmı da çöktü.

Bölgede 2 katlı bir binanın da yıkılma riskine karşı polis, AFAD ve zabıta ekipleri güvenlik önlemini sürdürüyor.

Ekipler, bariyerlerle kapatılan yolda yaya ve araç geçişine izin vermiyor.

Olay

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de 3 katlı bina çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtarmış, ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı.

Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

Çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltılmış, binalardan tahliye edilen 30 kişi kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

Binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.

Öte yandan, 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

Zonguldak Valiliğinden 7 Kasım'da yapılan açıklamada, tehlike arz eden istinat duvarının, Zonguldak Belediyesi tarafından güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkılacağı bildirilmişti.

3 katlı binanın alt kısmında bulunan istinat duvarındaki çatlak, toprağın basıncıyla büyümüş, esneyen duvarın bir bölümü 11 Kasım'da yıkılmıştı.

Kaynak: AA
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