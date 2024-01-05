Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde deniz mayını bulundu

Güncelleme:
Abone Ol

Ereğli Limanı Bozhane mevkisinde avlanan balıkçıların ağına deniz mayını takıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verilerek bölgeye ekip gönderildi. Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı belirtildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.

Ereğli Limanı Bozhane mevkisinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde cismin takıldığını fark etti.

Limana getirilerek kıyıya çıkarılan cismin incelenmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğunu belirledi.

Bunun üzerine alandaki tekneler başka yere yönlendirilerek, bölge emniyet şeridine alındı. Ereğli Limanı da araç trafiğine kapatıldı.

Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Zonguldak Ereğli Balıkçılık Olay Güvenlik Trafik Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title