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Zonguldak Ereğli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

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Zonguldak Ereğli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 150 metre yükseklikten şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet Erkan (22) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 150 metre yükseklikten şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet Erkan (22) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ereğli- Zonguldak kara yolunun Ören mevkisinde meydana geldi. Ahmet Erkan yönetimindeki 67 AFN 616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada araçtan savrulan Taha Karahan ve Beytullah Korkmaz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sürücü Ahmet Erkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Erkan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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