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Zonguldak Belediyesi Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Zonguldak Belediyesi Dolandırıcılara Karşı Uyardı
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Zonguldak Belediyesi, kendini belediye başkan yardımcısı olarak tanıtan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı ve güvenlik güçlerine başvurulmasını tavsiye etti. Ayrıca, Devrek'te parklarda bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Zonguldak Belediyesi, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kendini Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı olarak tanıtarak veya Zonguldak Belediyesi ve yöneticilerinin adını kullanarak ayni ve nakdi yardım isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların, mağduriyet yaşamamaları için güvenlik güçlerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

- Devrek'te parklarda bakım çalışmaları sürüyor

Devrek'te parklar bakım ve onarım çalışmasıyla yeni bir görünümüne kavuşuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, parklarda eskiyen, yıpranan, kırılan banklar ve kamelyalarının onarılmasının yanı sıra oyun grupları da yenileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, parklardaki oyun grupları ve bankların kullanılamaz hale geldiğini belirterek, bunları yenileyerek vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydetti.

Parklarda spor aletleri, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, oturma ve dinlenme alanlarının bulunduğunu aktaran Ulupınar, "Ekiplerimiz gerçekleştirdikleri bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla parklarımızı güzel ve güvenli hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan Kapusuz - Güncel

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