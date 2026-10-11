Zonguldak Alaplı'da sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hastanede kurtarılamadı

Zonguldak Alaplı'da sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki bağ evinde oyun oynarken sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Annesinin hayvanları uzaklaştırdığı sırada meydana gelen olayda çocuğa ilk müdahale sağlık ekiplerince yapılmıştı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aşağıdağ köyü Makas Mahallesi'ndeki bağ evinde ailesiyle kalan İ.H.Ö, annesi hayvanları uzaklaştırdığı sırada oyun oynarken sulama havuzuna düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İ.H.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA