Zonguldak Alaplı'da İş Yerinde Yangın Çıktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karşıyaka Mahallesi'nde ikinci el eşya alım satımı yapan iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurda malzemelerin alev aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinde hasar oluşan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.