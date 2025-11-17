Haberler

Zonguldak Alaplı'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 7 Kişi Taburcu Oldu

Güncelleme:
Alaplı ilçesinde bir düğünde yenen tavuk dönerden sonra baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 7 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı ve daha sonra taburcu edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 7 kişi taburcu edildi.

İlçede öğle saatlerinde yapılan bir düğünde ikram edilen tavuk dönerden alan bazı davetliler, aynı yemeği akşam saatlerinde evlerinde de tüketti.

Bir süre sonra baş dönmesi ve kusma şikayetleri görülen 7 kişi, Alaplı Devlet Hastanesine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle gözetim altında tutulan hastalar, işlemlerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel
