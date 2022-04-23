ZONGULDAK - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
AA - Seçkin Kırarslan - Güncel
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Kentte bayram törenlerinden görüntüler Zonguldak Valiliği önündeki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, il müdür yardımcıları, şube ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.
Kentte bayram törenlerinden görüntüler Zonguldak Valiliği önündeki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, il müdür yardımcıları, şube ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.
Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.
AA / Seçkin Kırarslan - Güncel