ZONGULDAK - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZONGULDAK - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

AA - Seçkin Kırarslan - Güncel
 - Güncelleme:

Kentte bayram törenlerinden görüntüler Zonguldak Valiliği önündeki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, il müdür yardımcıları, şube ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kentte bayram törenlerinden görüntüler Zonguldak Valiliği önündeki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, il müdür yardımcıları, şube ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

AA / Seçkin Kırarslan - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Zonguldak Valiliği, Bayram, Tören, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title