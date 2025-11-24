ZİRVEDEKİ İSİMLERİN EMEKTAR ÖĞRETMENLERİ - Fizik mühendisi Canan Dağdeviren'in çizdiği yolu öğretmenleri yeni nesillere örnek gösteriyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Oruç Reis Anadolu Lisesinde 2000'li yılların başında görev yapan öğretmenler, "giyilebilir kalp pili"nin mucidi Massachusetts Teknoloji Enstitüsünün (MIT) Türk fizik mühendisi profesör Canan Dağdeviren'in elde ettiği başarılarla kıvanç duyuyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri" başlıklı dosyasının onuncu haberinde onlarca öğrencinin yetişmesinde rol alan ve fizik mühendisi Canan Dağdeviren'in de lisede öğretmenliğini yapan Hüseyin Öner, Halil Tanrıseven ve Tuğrul Doğan Karagöz'ün hatıralarına yer verildi.

Oruç Reis Anadolu Lisesi Fen A sınıfının 1669 numaralı öğrencisi Dağdeviren, okulundan 5 not ortalamasıyla 2003 yılında mezun oldu.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği'nden 2007'de mezun olan ve fizik, elektronik, kimya, malzeme, mekanik ve tıp alanlarının kapsamına giren esnek, katlanabilir, vücut içine, deri üstüne giydirilebilir elektronik aletler üzerinde çalışmalar yapan Dağdeviren, "giyilebilir kalp pili"ni icat etti.

Uluslararası alanda birçok başarı ve ödül elde eden Profesör Canan Dağdeviren, "MIT Media Lab"da araştırmalarını sürdürüyor.

Dağdeviren'in başarıları, Kocaeli'deki lisesini ve öğretmenlerini de gururlandırıyor. Onun icatları, araştırmaları, kişiliği ve derslerdeki azmi, mezun olduğu lisedeki öğrencilere rol model olarak gösteriliyor.

Bu kapsamda 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi, okul müdürü Cemil Bozalan ve rehber öğretmeni Halim Bektaş, lisede o dönem görev yapan öğretmenler Tuğrul Doğan Karagöz, Hüseyin Öner, Halil Tanrıseven, Mesut Ceylan, Erol Bayar, Sebahattin Uçan ve Yusuf Turgut'u misafir etti.

Dağdeviren ve diğer öğrencilerin konuşulduğu buluşmada anılar yad edildi. Öğretmenleri, Dağdeviren gibi bir bilim insanını yetiştirmenin gururunu yaşadı.

"Canan'ın öğretmeni olduğum için kendimi şanslı hissediyorum"

Matematik öğretmeni Hüseyin Öner, AA muhabirine, öğrencisi Canan Dağdeviren'in hümanist, mütevazı ve kendisiyle barışık olduğunu belirterek, öğrencilik yıllarında da gelecek hedefleri doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

Öner, Dağdeviren'in kafasına koyduğunu yapmak için sonuna kadar çabaladığını anlatarak, "Canan'ın insanlığa vereceği hizmet, motivasyon kaynağıydı. Bu hedefini de gerçekleştirdi. Arkadaşları arasında bilgeliğini naiflikle döken bir öğrenciydi, arkadaşları onun bilgeliğini ve liderliğini kabul etmişlerdi." dedi.

"Ben de Canan'ın öğretmeni olduğum için kendimi şanslı hissediyorum." diyen Öner, öğrencilerine Canan Dağdeviren'in çizdiği yolu hedef olarak gösterdiğini ifade etti.

Öner, öğrencilerinin de aynı yolu izleyeceklerini umduğunu dile getirerek, "Canan gibi öğrencilerimi gördüğümde 'İyi ki öğretmen olmuşum.' diyorum. İnsana dokunmak, gençlerle, gelecek nesillerle bir arada olmak motivasyon veriyor." diye konuştu.

Eğitim hayatı boyunca başarılı öğrenciler yetiştirdiklerini anlatan Öner, hayattaki en büyük servetinin öğrencileri olduğunu sözlerine ekledi.

"Çalışmayı çok seven ve çalışmayı bilen biriydi"

Geometri ve analitik geometri öğretmeni Halil Tanrıseven de Dağdeviren'in disiplinli ve çalışmayı çok seven yapısının olduğunu belirtti.

Dağdeviren'in öğrenmenin nasıl gerçekleşebileceğini bilen bir öğrenci olduğunu vurgulayan Tanrıseven, "Paylaşımcıydı, hümanistti. Diyalog konusunda başarılıydı. Kendini iyi ifade edebilen birisiydi. Ders konusunda istediğini elde eden, ispat edilmeyen hiçbir şeyi muhakemesine almayan bir öğrenciydi. Bunun sonucunu görüyoruz, dünya çapında bir birey. Onunla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tanrıseven, "Canan ve arkadaşlarının test kitabı, sıranın altında hep açık olurdu. Öğretmen sınıftan çıkar çıkmaz o test kitabı sıranın üzerine çıkar, çalışmaya kaldığı yerden devam ederdi. Öğretmen sınıfa girince kitap kapanmaz, açık olarak sıranın altına konulur, devinim böyle devam ederdi. Çalışmayı çok seven ve çalışmayı bilen biriydi." diye konuştu.

Oruç Reis Anadolu Lisesi öğrencilerinin öğrenme azmi gösterdiklerini ifade eden Tanrıseven, "Çok fazla soru geliyordu, soruları çözüyordum. Çalıştığımız okullarda birinci ağızdan Canan'ı rol model olarak anlatınca etkili oluyor. Canan Dağdeviren, öğrenciler için rol model olmuş durumda. Olmaya da devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Öğrencilerimizi 'Canan gibi olun' diyerek motive ediyoruz"

Müzik öğretmeni Tuğrul Doğan Karagöz de Dağdeviren'in mütevazı, saygılı ve ne yapmak istediğini bilen bir öğrenci olduğunu, korosunda solist olarak görev yaptığını söyledi.

Dağdeviren'in müzik kulübünde de ekibinde yer alarak yardımcılığını yaptığını belirten Karagöz, öğrencisinin müziğe karşı yeteneği ve ilgisinin bulunduğunu kaydetti.

Karagöz, Dağdeviren'in MIT'teki laboratuvarında Anadolu ezgilerini öğrencilerine dinlettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Müzik, ona yaşantısında katkı sağlıyor. Bunu kendisi de söylüyor. Müziğe ilgisi devam ediyor. Canan'la çok güzel programlar yaptık. O da koroda yer almaktan mutlu oluyordu. Kendisiyle hala görüşüyorum. Buluşacağımızı söyleyince öğretmenlerine sevgilerini iletti. Görüştüğümüz öğrencilerimiz var, o yurt dışında olduğu için onu daha çok özlüyoruz. Eğitimci olarak Canan'la gurur duyuyoruz. Laboratuvarında Türk halk müziğini dinletip tanıtması, müzik öğretmeni olarak bana gurur veriyor. Mütevazılığını devam ettiriyor. Okullarla irtibat kuruyor, öğrencilere, öğretmenlere mail yoluyla dönüş yapıyor. Öğrencilerimizi 'Canan gibi olun.' diyerek motive ediyoruz."