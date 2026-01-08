Haberler

Zirve Yolu Partisi, Ata Parti'ye Katıldı

Güncelleme:
Zirve Yolu Partisi, düzenlenen törenle ATA Partisi'ne katıldı. Genel Başkan Aydın Santırcıoğlu, ATA Parti'de Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak. ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, birleşmenin Türkiye'nin ulusal birliğini güçlendireceğini vurguladı.

(ANKARA) - Zirve Yolu Partisi, ATA Partisi'ne katıldı. ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, "Zirve Yolu Partisi Genel Başkanı Sayın Aydın Santırcıoğlu ve yönetimi, partimize katılarak Türk Devrimi yolunda omuz omuza yürüyecektir" dedi.

Zirve Yolu Partisi Genel Bşkanı Aydın Santırcıoğlu ve parti yöneticileri, ATA Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle ATA Parti'ye katıldı. Santırcıoğlu, ATA Parti'de Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son derece kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, ulusal birliğin güçlendirilmesi açısından Atatürk'ün düşünce ve ilkeleri doğrultusunda siyaset yapan tüm kesimlerin ortak bir zeminde buluşmasının önimi vurguladı. Zeybek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik dönemde; ulusun birliğini, vatanın ve devletin bütünlüğünü esas alan güçler birleşmektedir. Atatürk'ün Türk Devrimi çizgisinde yürüyen Zirve Yolu Partisi ile birleşme kararı, ATA Parti çatısı altında hayata geçirilmiştir. Bu birliktelik; bölünmeye ve parçalanmaya karşı ulusal duruşun güçlenmesi, Türkiye'nin yeniden Atatürk dönemindeki hedeflere yönelmesi için atılmış kararlı bir adımdır. Zirve Yolu Partisi Genel Başkanı Sayın Aydın Santırcıoğlu ve yönetimi, partimize katılarak Türk Devrimi yolunda omuz omuza yürüyecektir. ATA Parti, nitelik ve nicelik olarak büyüyerek iktidar yürüyüşünü sürdürecektir."

Namık Kemal Zeybek, Aydın Santırcıoğlu ve parti yöneticilerine ATA Parti rozetlerini taktı.

