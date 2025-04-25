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Zirai Don Sonrası Kayısıda Ağaç ve Bahçe Bakımı Konferansı Düzenlendi

Zirai Don Sonrası Kayısıda Ağaç ve Bahçe Bakımı Konferansı Düzenlendi
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi, zirai don sonrası kayısıda ağaç ve bahçe bakımına yönelik konferans düzenledi. Vali Seddar Yavuz ve üniversite rektörü, afet sonrası alınacak önlemler ve bilimsel rehberlik konularında değerlendirmelerde bulundu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesince, "Akademi Gözüyle Zirai Don Sonrası Kayısıda Ağaç ve Bahçe Bakımı" konulu konferans düzenlendi.

Malatya Valiliğinin koordinesinde, Battalgazi Belediyesinin ev sahipliğinde Malatya Turgut Özal Üniversitesince "Akademi Gözüyle Zirai Don Sonrası Kayısıda Ağaç ve Bahçe Bakımı" konulu konferans yapıldı.

Vali Seddar Yavuz, konferansın açışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem afetinden sonra bu yıl da zirai donla karşı karşıya kalındığını belirtti.

Zirai donun yaşanmasının akabinde koordinasyon toplantılarına başladıklarını hatırlatan Yavuz, "Zirai don hadisesinin önümüzdeki yılları etkilememesi ya da en az etkiyle geçirmek için neler yapılabileceğine odaklandık. Bununla ilgili toplantı gerçekleştirdik, bilimsel görüşler ortaya kondu. Çiftçimizin eğitilmesi, bilimsel rehberlik yapılması, Kayısı Araştırma Enstitüsü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelinin konuya özel önem vermesi bizi ziyadesiyle memnun etti." diye konuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise kayısıda zarara neden olan zirai donun tarımsal sürdürülebilirlik açısından ele alınması gereken yapısal bir mesele olarak karşılarında durduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından üniversitenin Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Karlıdağ, Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Murat Asma, Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erçin Oksal, Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Yanardağ ile Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Gündüz zirai donun ardından kayısı bahçelerinde yapılması gerekenleri anlattı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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