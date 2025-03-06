Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi var! Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti

Kura çekimi, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da çekilen kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer aldı.

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı oldu. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşti.

TEK MAÇ ELEME USULÜ

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ