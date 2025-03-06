Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi var! Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi. Fenerbahçe, Galatasaray ile Beşiktaş da Göztepe ile eşleşti. İşte diğer eşleşmeler...
Kura çekimi, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da çekilen kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer aldı.
Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı oldu. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşti.
TEK MAÇ ELEME USULÜ
Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
- Trabzonspor - Bodrum FK
- Konyaspor - İskenderunspor
- Fenerbahçe - Galatasaray
- Beşiktaş - Göztepe
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
- Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş - Göztepe
- Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray