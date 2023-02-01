Zincirleme kazaya neden olan ehliyetsiz TIR şoförü, 'çok ölü var' diye kaçmış

BURSA'da 7 aracın karıştığı, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı zincirleme kazaya neden olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan TIR şoförü Fikret Korkmaz'ın (64) ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.

BURSA'da 7 aracın karıştığı, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı zincirleme kazaya neden olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan TIR şoförü Fikret Korkmaz'ın (64) ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. İlk duruşmada, "Daha önce yurt dışında, aracımda uyuşturucu çıkması nedeniyle sürücü belgem iptal edilmişti. Beni işe alan şirket müdürü, bu durumu biliyordu" sözleri ile kendini savunan Korkmaz, çok ölü olmasından korktuğu için olay yerinden kaçtığını söyledi.

Kaza, 28 Temmuz 2022'de Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Fikret Korkmaz yönetimindeki 16 EG 314 plakalı TIR kontrolden çıkarak, Osman Aras (55) yönetimindeki 16 T 4011 plakalı taksiye çarpıp, yan yolda park halindeki otomobilin üzerine düştü. TIR'a yüklü konteyner de taksinin üzerine düşerken, arkalarından gelen 1 otomobil, 1 hafif ticari araç, 1 servis minibüsü ve 1 TIR daha kazaya karıştı. 7 aracın karıştığı kazada taksi şoförü Osman Aras, araçta sıkıştı. Ahmet Durgut, Burak Şalcı ve Yılmaz Aytan isimli sürücüler de kazada yaralandı. Osman Aras itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Aras kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan TIR şoförü Fikret Korkmaz, yakalanıp, tutuklandı.

Mahkeme heyeti, Fikret Korkmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.