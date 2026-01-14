Haberler

Kazada ölen kuzenler, düğüne gidiyormuş

Güncelleme:
Niğde'deki zincirleme kazada yaşamını yitiren kuzenler İhsan Orak ve Tekin Gül, memleketleri Diyarbakır'da toprağa verildi. Kaza, düğün için yola çıkan kuzenlerin hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlandı.

NİĞDE'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden kuzenler İhsan Orak (32) ve Tekin Gül (30), memleketleri Diyarbakır'da toprağa verildi. Orak ve Gül'ün başka bir kuzenlerinin düğünü için Bismil'e gitmek üzere yola çıktıkları bildirildi.

Kaza, dün saat 05.30 sıralarında Niğde-Pozantı Otoyolu Göbeklidağ mevkisinde meydana geldi. Adana yönüne giden Rıza A. (50) yönetimindeki 34 BHR 049 plakalı otomobil, aynı yöne giden Erdal E.'nin (33) kullandığı 34 FID 235 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan Rıza A.'nın aracı, emniyet şeridinde arıza nedeniyle duran Yusuf U.'nun (26) kullandığı 31 AHN 606 plakalı çekiciye bağlı 31 ARG 139 plakalı yarı römorka çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 34 FID 235 plakalı otomobildeki kuzenler İhsan Orak ile Tekin Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Erdal E. ile Ahmet G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Kazada hayatını kaybeden İhsan Orak ile Tekin Gül'ün inşaatta işçi olarak çalıştığı, başka bir kuzenlerinin Bismil ilçesi Eliaçık Mahallesi'ndeki düğününe katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. İhsan Orak ve Tekin Gül'ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından kırsal mahalledeki mezarlıkta yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
