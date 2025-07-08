Zinav Kanyonu'nda Şelaleden Düşen Yürüyüşçü Hayatını Kaybetti
Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Zinav Kanyonu'nda yürüyüş yapan 44 yaşındaki Turan Başaran, şelaleden düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerine ulaşan AFAD ekibi, Başaran'ın cansız bedenini sudan çıkardı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Zinav Kanyonu'ndaki şelaleden düşen kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yolüstü beldesinde bulunan Zinav Kanyonu'nda yürüyüş yapan Turan Başaran (44), ayağının kayması sonucu yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki şelaleden düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Tokat AFAD İl Müdürlüğü dalgıç ekibinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu Başaran'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Başaran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel