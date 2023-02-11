ZEYTİNLİK ARAZİSİ DEPREMLE İKİYE BÖLÜNDÜ; DEV ÇUKUR GÖRÜNTÜLENDİ

KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük deprem, Hatay'ın Tepehan Mahallesi'ndeki zeytinlik arazisinde 300 metre uzunluğunda, 40 metre derinliğinde çukur oluşturdu. Zeytinlik arazisinin ortadan ikiye ayrıldığını söyleyen Tepehan Mahallesi azası İrfan Aksu, Çöken alan 100 dönümden fazla. Böyle bir deprem yaşanmadı, sarsıntılar oldu ama böylesini görmedik dedi.

Kahramanmaraş merkezli olup, 10 ili etkileyen depremler, Hatay'ın Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'ndeki zeytinlik arazisi ikiye ayrılarak, büyük çukur oluşturdu. 1000 haneli, 7 bin nüfuslu Tepehan Mahallesi'nde tarla sahipleri, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından zeytinliklerine koştu. 300 metre uzunluğunda, 40 metre derinliğinde ve 50 metre genişliğindeki çukur, görenleri korkuttu.

'ÇÖKEN ALAN 100 DÖNÜM, 10 METRE DERİNLİK VAR'

Tepehan Mahallesi azası İrfan Aksu, büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, Burası bir zeytinlik; ekilip, biçilen imar olan bir yerdi. Büyük patlama oldu. O, akılalmaz bir sesti. Sanki bir savaş alanı gibiydi, evin içinde yürütmedi. Evden çıktık. Yağmur da vardı. Mahalleden bakınca burası görünüyordu. Bu hale gelmiş. 100 metre derinlik var. Çöken alan 100 dönümden fazla. Böyle bir deprem yaşanmadı, sarsıntılar oldu ama böylesini görmedik. Babalarımız anlatırdı. Hatay, tarihler önce yerle bir olmuş. Dedelerimiz görmemiş ama anlatırlardı. 'Hatay depremde yeniden yok olacak' derdi ve onu yaşadık. Uzmanların gelmesi ve keşif yapması lazım. Gerekirse köy taşınmalı dedi.

'GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY BU'

Mahalle sakinlerinden Musa Sevil, İlk defa böyle bir şey gördük. Allah, hakkımızda hayırlısını versin. Görülmemiş bir şey bu diye konuştu. Mahalle sakini Mehmet Hacı Ömeroğlu ise Köy tarihinde böyle bir şey yok. Böyle bir obruk oluşması, yer yarılması, fay hattının açığa çıkması yok. Köy tarihinde böyle bir öngörü yok. Ben görmedim ama köy sakinleri yeşil bir duman çıktığını söylüyor. Belki başlangıcı, belki sonu. Eşi benzeri olmayan bir şey dedi. Zeytin ve tütünden geçimini sağlayan mahallede şu an korku hakim olurken, bölgede helikopter ile inceleme yapıldı. (DHA)