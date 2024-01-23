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Yer İstanbul! Arkadaşının başını baltayla kesip balkondan attı

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İstanbul'da yabancı uyruklu iki kişi arasında kavga çıktı. Şahıslardan biri, arkadaşının başını baltayla keserek balkondan aşağı attı. Şüpheli ise elindeki baltayla balkondan atlayarak yaralandı.

Zeytinburnu'nda bir şahıs, evde kavga ettiği kişinin kafasını keserek aşağı attı, ardından camdan atladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

BAŞINI KESİP CAMDAN AŞAĞI ATTI

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı. Şüpheli daha sonra elindeki baltayla balkondan aşağı atladı. Saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İşte olay yerinden kareler;

Yer İstanbul! Tartıştığı arkadaşının başını baltayla kesip balkondan attı

Yer İstanbul! Tartıştığı arkadaşının başını baltayla kesip balkondan attı

Yer İstanbul! Tartıştığı arkadaşının başını baltayla kesip balkondan attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga Olaylar Güvenlik Şiddet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Alp EREN:

Bizim pisliklerimiz bize yetmiyor birde elin pisliğini doldurdu ülkeye mikrop

328
13
yanıtYanıtla
Hakparti:

Ey İstanbul bunları gör bu güzel şehre ihanet edenleri ülkemi mülteci kampına çeviren zihniyetlere seçimde cevabını ver

206
23
yanıtYanıtla
osman Öztürk:

Terör örgütü yandaşlarıyla iş tutanlara oy vererek mi cevap vericez

yanıt36
yanıt109
Bordo Bere:

ya suriyeli yada afgandir yabanci uyruklu ne demek

181
5
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Hakparti:

Ülkem ne hale gelmiş sebeb olanlarin Allah belasını versin

176
9
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Salih Isık:

nereye gidiyoruz ne oluyor,biri çıksın yeter artık desin ya,

114
3
yanıtYanıtla
osman Öztürk:

Sen çık de.yoksa darbe mi istiyorsun

yanıt4
yanıt68
ahmey bulut:

Osman trol maaşlarına ne kadar zam geldi

yanıt0
yanıt0
Said FARUK:

Kimse zırlamasın siz getirdiniz bunları oylar ile

92
3
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ERKAN ÜNAL:

Kimse bunlara ev kiralamazsa barinamaz giderler

65
0
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