Yer İstanbul! Arkadaşının başını baltayla kesip balkondan attı
İstanbul'da yabancı uyruklu iki kişi arasında kavga çıktı. Şahıslardan biri, arkadaşının başını baltayla keserek balkondan aşağı attı. Şüpheli ise elindeki baltayla balkondan atlayarak yaralandı.
Zeytinburnu'nda bir şahıs, evde kavga ettiği kişinin kafasını keserek aşağı attı, ardından camdan atladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
BAŞINI KESİP CAMDAN AŞAĞI ATTI
Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı. Şüpheli daha sonra elindeki baltayla balkondan aşağı atladı. Saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İşte olay yerinden kareler;