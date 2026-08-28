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Zeytinburnu'nda Tramvay Kazası: Yaralılar Var

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Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı.

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralananlar olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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