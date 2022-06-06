Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldı - Haberler

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Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldı

İhlas Haber Ajansı - Zehra Baykal - Güncel
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Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldıİSTANBUL Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldı.

Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldı

İSTANBUL Zeytinburnu'nda hafta sonu sahildeki parkta vakit geçiren vatandaşlardan geriye çöpler kaldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte piknik alanları, sahiller vatandaşların akına uğruyor. Zeytinburnu'nda da sahildeki parkta aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirenler geriye ise çöp yığınları kaldı. Oradan geçen vatandaşlar ise, çöplerini oldukları yere bırakıp, çöp kutularına atmayanlara tepki gösterdi.

"Sanki bir daha buraya gelmeyecekler"

Çevreyi pis bırakan vatandaşlara tepki gösteren Şenol Yılmaz, "Kendini bilmez insanlar işte. Sanki bir daha buraya gelmeyecekler. Oturuyorlar buraya pisliklerini bırakıyorlar. Belediye çöp poşetlerini koymuş. Madem geldin buraya yediğini ye içtiğini iç sonra onları topla git. Sanki bir daha gelmeyecek. Ben buna çok kızıyorum yani" diye konuştu.

"Buraya gelenler bulmak istedikleri gibi bıraksın"

Nermin Değirmenci isimli bir vatandaş ise, "Söylenebilecek bir şey yok bu eğitimle alakalı olan bir şey. Gelenlerin kendi bulmak istedikleri gibi bırakmadıkları ortada. Bu da eğitimle kültürle alakalı buraya gelen insanlar geliyor. Burada oturanlar buraya gelmiyor. Gelse de böyle pis bırakmıyorlar. Ben de bunlardan biriyim. Burada çöp kutuları var. Belediye bence elinden geleni yapıyor. Bazen suçluyoruz ama nereye kadar oturduğun yeri pis bırakmak. Devlet ne yapsın o kadarına da" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Güncel

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