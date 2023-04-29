ZEYTİNBURNU'NDA EDEBİYAT VE MİLLİ MÜCADELE SEMPOZYUMU BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat ve Milli Mücadele Sempozyumu Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde dün başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat ve Milli Mücadele Sempozyumu Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde dün başladı.

Modern Türkiye'nin doğuşunda önemli ve müessir hadise olan Milli Mücadele'nin edebiyata yansımalarının değerlendirileceği sempozyuma Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanı sıra 15 üniversiteden 33 akademisyen katıldı.

'MİLLİ MÜCADELE BİZİM SON BÜYÜK DESTANIMIZ, EDEBİYATA KONU OLMAMASI DÜŞÜNÜLEMEZ'

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Başkan Ömer Arısoy, 'Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Edebiyat ve Milli Mücadele Sempozyumu'na ev sahipliği yapıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ile hazırladığımız sempozyumda akademisyenlerimiz, edebiyatçılarımız, kültür-sanat insanlarımız 2 gün boyunca milli mücadele ve edebiyat konuşmaları tartışacak. Milli mücadele bizim son büyük destanımız, edebiyata konu olmaması düşünülemez. Birçok edebiyatçımızın aynı zamanda milli mücadele kahramanı olduğunu biliyoruz. Sempozyumumuzda bu konular etraflıca ele alınacağı gibi yeni temalara ve edebiyat ürünlerine vesile olacak' şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Belediyesi olarak, Cumhuriyetin 100. yılının idrak edildiği günlerde Milli Mücadele'yi konu alan bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu belirten Arısoy, sözlerine şöyle devam etti:

'Bugün, üzerinde hür şekilde yaşayabildiğimiz bir vatana sahip olmanın minnettarlığını bu sempozyum vesilesiyle bir nebze olsun gösterebildiğimizi umuyor, hürriyetin ehemmiyetini, böylesi bir cennet vatana sahip olmanın kıymetini bir kez daha hatırlıyor, hatırlatıyoruz.'

'TÜRK KÜLTÜR DÜNYASINA ARMAĞAN ETTİĞİMİZ ÇOK GÜZEL YAYINLARIMIZ OLDU'

Belediyenin en önemli önceliklerinden birinin kültür sanat faaliyetleri olduğunu vurgulayan Arısoy, "Zeytinburnu Belediyesi, burada başkan yardımcılığı yaptığım zamandan itibaren başlayan bir kültür belediyeciliği örneği uyguluyor. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi 2009 yılından itibaren çok sayıda sempozyuma ev sahipliği yaptı. Türk kültür dünyasına armağan ettiğimiz çok güzel yayınlarımız oldu. Bu vizyonumuzu sürdüreceğiz. Belediyelerin asli görevleri arasında kültür faaliyetleri de vardır. Bizlerin temel görevlerinden biri hemşerilerimizin yaşam sevincini yükseltmektir; kültür de bunun bir parçasıdır. Burada 2009 yılından itibaren yaptığımız kültür sanat faaliyetleri, Zeytinburnu'muzun ve İstanbul'umuzun kültürünü yeniden inşasında katkıda bulunuyor. Bildiğiniz gibi kültür her an yeniden üretilen bir şeydir" ifadelerini kullandı.

SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI'NDAN ÇIKACAK

2 gün boyunca 7 oturum şeklinde yapılacak sempozyum Milli Mücadele ile ilgili başta roman ve öykü olmak üzere edebi varlığın ortaya konulması ve bu varlığın bugünün içinden değerlendirilmesi yapılacak.

Oturumlarda Milli Mücadele Edebiyatı'nın Kapsam ve İmkanları, Askeri Tarih Perspektifinden Milli Mücadele Edebiyatı, Milli Mücadele Edebiyatında Etnokültürel Temsiller, Milli Mücadele Edebiyatı ve Tarihyazımı, Milli Mücadele Edebiyatının Cinsiyeti, Milli Mücadele Edebiyatına İnterdisipliner Bakışlar, ve Kanon ve Sınırları başlıkları altında tebliğler sunulacak.

Sempozyum bildirileri ayrıca Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayınlanarak geniş bir okur kitlesine ulaştırılacak. Kitap çok sayıda akademisyen ve araştırmacının katılımı ve katkısıyla başta tarih ve edebiyat olmak üzere farklı disiplinler perspektifinden meseleyi ele alacak referans bir eser olacak.