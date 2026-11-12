Zeytinburnu'nda ATM önünde 2 kişi, bir kişiye tekmeli yumruklu saldırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Zeytinburnu'nda ATM'den para çekmek isteyen kişi, alkollü olduğu öne sürülen 2 kişinin tekmeli yumruklu saldırısına uğradı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin dakikalar önce bir kadını rahatsız ettiği de öğrenildi.

Olay, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATM önünde bekleyen ve alkollü oldukları iddia edilen 2 şüpheli, işlem için sırada bekleyen kişiye tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDILAR

Görüntülerde, şüphelilerin saldırı anında yaşlı adamı darbederek yere düşürdüğü, ardından da yerde yumruk ve tekmelerle vurduğu anlar görülüyor. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, şüpheliler olay yerinden uzaklaşıyor.

Diğer yandan, aynı kişilerin olaydan önce yine aynı ATM'den işlem yapmak isteyen bir kadını rahatsız edip huzursuzluk çıkardıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıyor. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı