Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarını tahrip ettiği öne sürülen şüpheli salıverildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarını tahrip ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.H, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

İlçeye bağlı Gaffarlar Mahallesi'nde farklı kişiye ait 7 bahçede zeytin ve incir ağaçları tahrip edilmesi olayına ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olayı S.H'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, şüpheli S.H'yi ikametinde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli ifadesinde, ağaçlara kendisinin zarar vermediğini öne sürdü.

Zanlının evinde bulunan çamurlu ayakkabı ile balta incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Koçarlı ilçesinde 25 Mart'ta farklı kişilere ait bahçelerdeki zeytin ve incir ağaçları tahrip edilmiş, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.

Yapılan incelemede, çok sayıda ağacın kesildiği ve dallarının kırıldığı belirlenmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı

Dev hücum gemisi ve binlerce deniz piyadesi bölgeye konuşlandı
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu

İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

İlişki vaadiyle evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı

Otel odasındaki baskından şok detay: Genç sevgilinin iç çamaşırından..
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında

Başgardiyan Hayal ölü bulundu, şüpheli isim dikkat çekici
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu

İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti

Pezeşkiyan, ABD iddiasını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
Camide yaptığı rezilliğe bakın: Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Camide yaptığı rezilliğe bakın: Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı