Zeytin hasadı başladı, jandarma önlem alıyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde zeytin hasadının başlamasıyla birlikte hırsızlık olaylarına karşı tedbirler artırıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zeytinliklerde devriye geziyor ve vatandaşları bilgilendiriyor. Son olarak 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde zeytin hasadının başlaması ile hırsızlık olaylarına karşı tedbir alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede devriye geziyor. Jandarma komando timleri, 24 saat önleyici kolluk hizmeti gerçekleştiriliyor.

Kırkağaç'ta hasat sürecinin başlaması ile hırsızlık olaylarına karşı önlemler artırıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zeytinliklerde görev yapmaya başladı. Jandarma asayiş birimleri, devriye faaliyetleriyle bölgeyi kontrol ederken, alınması gereken bireysel tedbirler hakkında da vatandaşlara bilgilendirmede bulunuyor. Kontrollerin yanı sıra hırsızlık faaliyetlerine karşı gece görüş cihazları, termal kameralar ile 24 saat boyunca gözetleme yapıldığı da bildirildi.

Öte yandan, bu kapsamda dün Kırkağaç ilçesindeki bir tarladaki zeytinleri çalan ve suçüstü yakalanan 4 şüphelinin gözaltına alındığı, ele geçirilen ürünlerin ise sahibine teslim edildiği belirtildi.