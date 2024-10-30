Üye Girişi
Haberler

Zeynep Özal, Isparta'da Düğün Töreninde Şahitlik Yaptı

Zeynep Özal, Isparta'da Düğün Töreninde Şahitlik Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal, Isparta'da düzenlenen bir düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı. Düğünde, Isparta'nın değişimi ve gelişimi hakkında da duygularını paylaştı.

MERHUM Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal, Isparta'da düğün törenine katılarak şahitlik yaptı.

Eğirdir Belediyesi'nin eski başkan yardımcısı Mustafa Erhan Savran ile Fitnat Göncü'nün düğün töreni, Isparta'da yapıldı. Çiftin nikah şahitleri arasında 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal da yer aldı. Zeynep Özal nikah töreni sonrası evlilik cüzdanını geline teslim etti. Zeynep Özal, "Çok sevdiğimiz bir insanın, 9'uncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in memleketi Isparta'da bulunmaktan çok mutluyum. Isparta'ya çok uzun seneler önce gelmiştim ama çok değişmiş, gelişmiş tanıyamadım açıkçası. Çok da güzel olmuş, çok güzel bir şehir zaten. Gündeme dair konuşmuyorum, şu an düğüne geldik, çok tatlı bir çiftimiz var. Biz de uzun yoldan geldik; onların bu mutlu gününde beraber olmak için. Çok da mutluyuz. Güzel bir gün. Bu şehri de çok seviyoruz. Çünkü Süleyman Bey çok sevdiğimiz bir insandı, babamın da çok sevdiği bir insandı, biz de ona 'amca' derdik. Burada olduğuma çok mutluyum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Turgut Özal Zeynep Özal Politika Magazin Isparta Güncel Kültür Yaşam

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım'dan ilk mesaj: İsrail ile savaşacağız

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım'dan ilk mesaj

 CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Terörden gözaltına alınan başkana elindeki belgeyle sahip çıktı

 Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Erdoğan'dan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk yorum
Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

Narin Güran'ın babasından kafa karıştıran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meltem Miraloğlu intihar mı etti? Meltem Miraloğlu neden intihar etti? 20 desilyon dolar kaç TL? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Meltem Miraloğlu öldü mü? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 30 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 30 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 31 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Boğa, Akrep, Balık burcu yorumu! 31 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! BALKABAKLI KESTANE ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Balkabaklı Kestane çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Ezogelin çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.