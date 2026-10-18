Zelenskiy, Witkoff ve Kushner ile görüşmede hava savunma ihtiyacını ele aldı

(KİEV) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaptığı görüşmede diplomatik süreç, Florida'daki temasların sonuçları, Rusya'nın saldırıları ve Ukrayna'nın hava savunma ihtiyacını ele aldıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüştüğünü belirtti. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"ABD Başkanı'nın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir görüşme gerçekleştirdim. Barış, ancak güce ve güvene dayalı iş birliği yoluyla sağlanabilir. Bunun gerçekleşmesi ve Amerika'nın güçlü bir duruş sergilemesi ve barışa bir adım daha yaklaşılmasına katkıda bulunması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rusya hariç herkesin son 4,5 yıldır beklediği barış.

Özellikle, ekiplerimizin Florida'daki toplantısının sonuçlarını ele aldık. Ekiplerimiz neredeyse kesintisiz iletişim halindedir. Ayrıca diplomasi alanında atılacak sonraki adımları da hazırlıyoruz. Bir dakika bile durmayan Rus saldırılarının gerçek durumu ve hava savunma konuları hakkında ortaklarımızı sürekli bilgilendiriyoruz. Buradaki pek çok şey tam da Amerika'nın tutumuna bağlıdır. Ukrayna, yapıcı, dürüst ve somut sonuçlara yönelik çalışmaya hazır olmaya devam ediyor. Ukrayna'yı ve bu özel yaklaşımı destekleyen Amerika'daki herkese teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA