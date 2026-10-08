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Zelenskiy ve İngiliz bakan Miliband, 22 sivilin öldüğü Priluki'de incelemelerde bulundu

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, Rus saldırısına uğrayan Priluki'deki apartmanın önünde incelemelerde bulundu. Zelenskiy, saldırıda 5'i çocuk 22 sivilin öldüğünü, 54 kişinin yaralandığını belirterek güçlü hava savunma desteği istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ülkesinde temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın, Rus ordusunun dün füzelerle saldırdığı Priluki şehrini ziyaret ettiği bildirildi.

Ukrayna basınına göre, Zelenskiy ve temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'ya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, Çernigiv bölgesindeki Priluki şehrinde Rusya'nın dün hava saldırısı düzenlediği bir apartmanın önünde incelemelerde bulundu.

Burada yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri de değerlendirdi.

Dün Priluki şehrine yapılan saldırıda 5'i çocuk olmak üzere 22 sivilin öldüğünü ve 54 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, arama kurtarma çalışmalarında yaklaşık 500 kişinin yer aldığını belirtti.

Ukrayna müzakere heyeti ABD'ye gidecek

Zelenskiy ayrıca Rusya'nın hava saldırılarını etkili bir şekilde önlemeleri için daha güçlü hava savunma imkanlarına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Rusya'nın, savaşın bitirilmesi için müzakere masasına oturması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Şimdi savunmadan bahsediyoruz. ABD ise buna sahip. Onlar için hiçbir maliyeti yok. Ukrayna'ya yardım edin. Size açıkça söylüyorum, hava sahamızı savunmamıza ve ona hakim olmamıza yardım edin. O zaman (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin müzakere masasına oturacak. Neden mi? Çünkü o zaman her şeyini kaybedecek."

Zelenskiy, Starlink konusunda da desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Ukrayna için Starlink'i açın. İran'a yanıt verirken zaten açmıştınız değil mi? Orada her şey çalışıyordu. İsrail, İran üzerindeki hava sahasının tam kontrolüne sahipti. Yani ihtiyaç duyduğunuzda çalışıyor değil mi?" diye sordu.

Ukrayna müzakere heyetinin şimdilik Avrupa'da görüşmeler için temaslarda bulunduğunu aktaran Zelenskiy, "Yarın veya ertesi gün Amerika Birleşik Devletleri'nde olacaklar." şeklinde bilgi paylaştı.

Kaynak: AA
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