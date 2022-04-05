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Zelenskiy, Ukraynalı askerlere madalya verdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşta kahramanlık gösteren Ukraynalı askerlere ve çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin ailelerine madalya verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşta kahramanlık gösteren Ukraynalı askerlere ve çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin ailelerine madalya verdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş aralıksız sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşta kahramanlık gösteren Ukraynalı askerlere ve çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin ailelerine madalya verdi. Generalleri ve ailelerini saygı duruşu için bir dakikalık sessizliğe davet eden Zelenskiy, "Sayın generaller ve kahramanlarımızın aileleri. Sizleri burada görmekten büyük onur duyuyorum. Maalesef bazı kahramanlarımızı Rusya'ya karşı savaşarak öldükleri için göremiyorum. Bir dakikalık sessizlikle başlamak istiyorum. Şimdi Marinskiy Sarayı'nın salonunda bulunuyoruz. Savaşa kadar bu salonda daha önce dünya liderliyle görüşülüyordu. Bugünden itibaren burada en iyileri ödüllendirmekten onur duyuyorum. Sizde ülkemizin liderlerisiniz. Bugünden itibaren bu salonu Ukraynalı kahramanların beyaz salonu olarak adlandıracağız. Ben hepinize ve savaşta olanlara teşekkür ederim. Ben kendinize dikkat edip bizi korumanızı ve çocuk sahibi olmanızı istiyorum. Çünkü böyle insanların çocuk sahibi olması Ukrayna için gururdur" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

Zelenskiy, Ukraynalı askerlere madalya verdi

Zelenskiy, Ukraynalı askerlere madalya verdi

Zelenskiy, Ukraynalı askerlere madalya verdi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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