Zelenskiy: "Ukrayna, Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinde temsil edilecek"

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 7-8 Temmuz 2026'da başkent Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne Ukrayna'nın da katılacağını bildirdi.

Zelenskiy, Kiev'de temaslarda bulunan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir araya geldikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Sandu'nun, Çernobil felaketinin 40'ıncı yıl dönümünde Ukrayna'ya geldiğini dile getiren Zelenskiy, bu ziyaretin bugün gerçekleşmesinin kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Çernobil Nükleer Santrali'nin 4. reaktörünü koruyan yeni güvenlik kapsülünün 40 ülkenin işbirliğiyle inşa edildiğini anımsatan Zelenskiy, geçen yıl bir Rus silahlı insansız hava aracının (SİHA) bu kapsüle isabet ettiğini belirtti.

Rusya'ya karşı dünyaya çağrı

Zelenskiy, dünyanın, santrale yönelik Rus saldırılarını önlemesi gerektiğini ifade etti.

Savaşın başında Rus ordusunun 2022'de Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdiğini, Çernobil Nükleer Santrali'nin de belli bir süreyle Rusların kontrolünde kaldığını anımsatan Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Ruslar 2022 yılında Çernobil santralini işgal ederek burayı savaş için bir sıçrama tahtasına dönüştürdü. Bu, Sovyet hatalarından hiçbir sonuç çıkarmadıklarını ve hiçbir şey anlamadıklarını gösteriyor."

Sandu ile görüşme sırasında Moldova ile Ukrayna arasında farklı alanlardaki işbirliği ve iki ülkenin Avrupa Birliği (AB) entegrasyonu süreci gibi konuları ele aldıklarını anlatan Zelenskiy, "Her iki ülke de güçlü, birleşik bir Avrupa'nın parçası olmayı hak ediyor." dedi.

Zelenskiy, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin de "Ukrayna, Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinde temsil edilecek." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephedeki gelişmelere değinen Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.

Zelenskiy, AB'nin geçen günlerde Macaristan'ın vetosunun kalkmasının ardından Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için 90 milyar avroluk kredi sağlanması konusunda uzlaşıya vardığını hatırlatarak, Rusya'nın ise Avrupa'nın bu kararına Ukrayna'nın sivil ve kritik altyapısına yönelik saldırıları artırarak yanıt verdiğini savundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
