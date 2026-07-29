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Zelenskiy: Trump ile Patriot füzelerinin Ukrayna'da üretimini görüştük

Zelenskiy: Trump ile Patriot füzelerinin Ukrayna'da üretimini görüştük
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WASHINGTON, 29 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdikleri görüşmede, ABD tasarımı Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da üretimini ve Ukrayna-Rusya çatışmasını sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaları ele...

WASHINGTON, 29 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdikleri görüşmede, ABD tasarımı Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da üretimini ve Ukrayna- Rusya çatışmasını sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaları ele aldıklarını söyledi.

Zelenskiy salı günü Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Trump ile Patriot füze önleme sistemlerinin üretimine ilişkin lisansları ve faydalı olabilecek fikirleri ele aldık" dedi. Görüşmeyi "iyi" olarak nitelendiren Zelenskiy, ABD'ye verdiği "kararlı destekten" dolayı müteşekkir olduklarını belirtti.

Zelenskiy, "Diplomasi hakkında da konuştuk. Diplomatik sürecin yeniden canlandırılması önemli" ifadelerini de kullandı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmayı sonlandırma amacıyla ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmelerinde aylardır ilerleme kaydedilemiyor.

Trump ile Zelenskiy arasında yapılan görüşme, Beyaz Saray'da basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua
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