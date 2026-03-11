Haberler

Zelenskiy: Ortadoğu'ya İha Savunma Uzmanları Gönderdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a askeri uzman göndererek İHA önleme konusundaki deneyimlerini paylaşacaklarını ifade etti. Ayrıca, ABD müttefiklerinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri sağlamasını umduğunu belirtti.

KİEV, 11 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a üç ayrı grup halinde askeri uzman gönderdiklerini belirterek, bu uzmanların insansız hava araçlarını (İHA) önleme konusundaki deneyimlerini paylaşacağını söyledi.

Zelenskiy salı günü düzenlediği basın toplantısında Ortadoğu'daki durumla ilgili olarak bu hafta farklı ülkelere tam teşekküllü profesyonel ekipler gönderdiklerini ifade etti.

Zelenskiy bunun karşılığında Ortadoğu'daki ABD müttefiklerinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri sağlamasını umduğunu dile getirdi.

Zelenskiy pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İran'ın komşularından, Avrupa ülkelerinden ve ABD'den İran yapımı Şahid İHA'larının önlenmesine yönelik destek de dahil olmak üzere toplam 11 güvenlik yardımı talebi aldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı

AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler