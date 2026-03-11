Zelenskiy: Ortadoğu'ya İha Savunma Uzmanları Gönderdik

KİEV, 11 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a üç ayrı grup halinde askeri uzman gönderdiklerini belirterek, bu uzmanların insansız hava araçlarını (İHA) önleme konusundaki deneyimlerini paylaşacağını söyledi.

Zelenskiy salı günü düzenlediği basın toplantısında Ortadoğu'daki durumla ilgili olarak bu hafta farklı ülkelere tam teşekküllü profesyonel ekipler gönderdiklerini ifade etti.

Zelenskiy bunun karşılığında Ortadoğu'daki ABD müttefiklerinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri sağlamasını umduğunu dile getirdi.

Zelenskiy pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İran'ın komşularından, Avrupa ülkelerinden ve ABD'den İran yapımı Şahid İHA'larının önlenmesine yönelik destek de dahil olmak üzere toplam 11 güvenlik yardımı talebi aldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua