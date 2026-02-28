Zelenskiy, İngiltere ve Fransa'dan nükleer silah teklifi gelmediğini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere ve Fransa'nın nükleer silah vermesi halinde seve seve alacaklarını ancak böyle bir teklifin gelmediğini söyledi.

İngiliz Sky News'e konuşan Zelenskiy, Rusya'ya kaybedilen toprakları geri almanın şu an kolay olmayacağını belirterek, "Çok fazla insan kaybı olur. Ayrıca Rusya sahada kazanamıyor, biz de kaybetmiyoruz." dedi.

Rusya'nın ele geçirdiği toprakları, savaşı durdurmak için gözden çıkarma seçeneğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Zelenskiy, "Bunlar bizim topraklarımız. Neden kendi topraklarımızdan çekiliyoruz ve neden işgalciyi çıkaramıyoruz? Doğudaki askerlerimizi çekersek o anda Rusya 200 bin kişiyi ele geçirecek. Bu insanlar Rus halkı olmaya hazır mı? Hazır değillerse, Rusya onları öldürür ya da hapse atar." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın bunu geçmişte de yaptığını anlatarak, "Bu bizim kırmızı çizgimiz olduğu kadar savunma hattımızdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'la ilişkisine değinen Zelenskiy, "İlişkimiz çok basit. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in yaptıkları ve ülkemizin işgaliyle kıyasladığımızda her şey basit oluyor. İdare ediyorum." diye konuştu.

Zelenskiy, "Trump'a güveniyor musunuz?" sorusuna, "Bu kişiler arası değil, kurumlar arası bir konu. Daha çok Ukrayna ve Devlet Başkanı ile ABD ve Başkanı arasında bir konu. Yıllar önce Rusya etkisinden bağımsız, Avrupa ve ABD'nin stratejik ortağı olmayı seçtik. Bu ortamda ilişkilerimizi inşa etmek ve birbirimize güvenmek zorundayız. ABD ile bu nedenle ilişkiler kurmaya çalışıyorum." dedi.

"ABD olmadan Rusya'yla diyalog kurmak zor olacak"

ABD'de sonbaharda yapılacak ara seçimler öncesinde savaşın bitmesi halinde barışı sağlama şansının daha yüksek olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Trump'la yaptığım son görüşmede Putin'le liderler seviyesinde üçlü bir görüşme yapmamız gerektiğini söyledim. Trump, bunun üzerinde çalışacaklarını söyledi ve yaklaşımı pozitifti. Putin bu görüşmeye hazırsa savaşı bitirme şansımız var demektir." diye konuştu.

Zelenskiy, çözümün ABD seçimi sonrasında kalması halinde işlerin zorlaşacağını da vurgulayarak, "Çünkü ABD iç konulara odaklanacak. Onlar olmadan Rusya'yla diyalog kurmak zor olacak. ABD'nin olmaması savaşın daha da uzayacağı anlamına kesin olarak gelmez çünkü Avrupa faktörü var. Avrupa, ne yazık ki sürece tam olarak girmedi. Avrupa'nın müzakerelerde liderlik rolü oynayabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ancak Avrupa'nın da başarısız olmasıyla savaşın uzayacağının altını çizen Zelenskiy, "(Müzakere için) Moskova'ya gitmeyeceğim. Peki Putin'i Kiev'e ne için davet edeceğim? Oyun oynamak istemiyorum. Bu savaş bizim için büyük bir problem, Avrupa ve dünya için büyük bir tehlike." dedi.

Zelenskiy, Putin'le yalnızca Rusya ve Belarus dışındaki bir yerde buluşacağını da bildirdi.

Gemi mürettebatına yaptırım çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'yı Fransa ve İngiltere'den nükleer silah almak istemekle suçlamasına da yanıt veren Zelenskiy, "Seve seve alırdım ancak bir teklif olmadı. Böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Avrupa sularını kullanarak dünyaya Rus petrolü ve doğal gazını taşıyan tankerlerin durdurulduğunu ancak bunlara el konmadığını belirten Zelenskiy, "Avrupa yasalarının ve ülkelerin kendi yasalarının değiştirilmesi gerek. Sadece el koymak da yetmez. Gemilere ekonomik yaptırımlar uygulanıyor ancak gemiler isimlerini değiştirip çalışmaya devam ediyor. Mürettebata da yaptırım uygulanmalı." dedi.

Zelenskiy, ülkesinde bir seçim düzenlemek için ateşkesin mecburi olduğunu da vurgulayarak, "Güvenlikle ilgili birçok soru işaretimiz var. İnsanlar saldırı altındayken oy kullanmaya gidemez." diye konuştu.

Rusya'nın da seçim sürecinde saldırmama garantisi vermesi halinde hemen seçime gideceklerini aktaran Zelenskiy, "Ukrayna'daki bir seçim Ukraynalılar için bu kadar önemli değil de neden Ruslar ve ABD'liler bu kadar önemli?" ifadelerini kullandı.