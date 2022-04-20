- Zelenskiy: "Mariupol'deki işlenen savaş suçları Borodyanka'dan daha fazla"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de ağırladığı Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Mariupol'deki işlenen savaş suçları Borodyanka'dan daha fazla" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi. Michel, Zelenskiy ile görüşmesi öncesi Rus ordusunun geri çekildiği Kiev bölgesinde bulunan Borodyanka'yı ziyaret etti. Şehirde incelemelerde bulunan Michel, "Bucha ve Ukrayna'daki diğer birçok kasaba gibi. Tarih burada işlenen savaş suçlarını unutmayacaktır. Adalet olmadan barış olamaz" dedi.

"Rusya bizim topraklarımızı ve devletimizi yok etmek istiyor ve bu soykırımdır""

Borodyanka ziyaretinin ardından Michel ve Zelenskiy, Ukrayna'nın AB üyeliğini görüşmek üzere bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen yok etmek istediğini belirterek, "2 saatlik görüşmemizde yaptırımları, silah desteğini, AB üyeliğini ve finansal yardımı konuştuk. Finansal yardımı ülkenin yeniden inşasında kullanacağız. Rusya bizim topraklarımızı ve devletimizi yok etmek istiyor ve bu soykırımdır" dedi.

"Mariupol'deki işlenen savaş suçları Borodyanka'dan daha fazla"

Michel'in Borodyanka ziyaretine değinen Zelenskiy, "Michel, Borodyanka'yı ziyaret etti ve olanları gözleriyle gördü. AB bu savaş suçlarının üzerinde çalışacak ve yargılama sürecinde destek olacak. Donbass bölgesine saldırılara başladılar ve tüm Ukrayna'yı roketlerle vurmaya devam ediyorlar. Mariupol'deki işlenen savaş suçları Borodyanka'dan daha fazla" dedi.

Tüm savaş suçlarının cezalandırılacağını ve suçları işleyenlerin bulunacağını aktaran Zelenskiy, "Rusya'ya karşı uygulanacak altıncı yaptırım paketinin onaylanmasını bekliyoruz ve Rusya'ya enerji konularında, petrol ürünleri ve gaz konularında ambargo uygulanacak. Rus bankalarının hesapları dondurulacak ve Ukrayna'nın yeniden entegresinde kullanılacak. Bazı şehirlerin entegrasyonu yeniden inşası zaferi beklemeden başlatılacak" dedi.

"Peskov sahada kendi kendiyle top oynuyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Rusya'nın kendi pozisyonuna ilişkin Ukrayna'ya verdiği proje çalışmasına yönelik sarf ettiği, "Projeyi Ukrayna'ya teslim ettik ve top Ukrayna'da" ifadeleri hatırlatılan Zelenskiy, "Bize bir şey vermediler. Peskov sahada kendi kendiyle top oynuyor. Silahların durumuna yönelik konu iyi yöne doğru gidiyor. Bize tam olarak hangi yardımların geldiğini açıklayamam" dedi.

Ukrayna'da Mariupol için esir takasına açık

Mariupol konusundaki soruya ise Zelenskiy, "Mariupol'de durum kötüye gidiyor ve pozitif sonuç alamıyoruz. Askerlerimizin ve arama kurtarma ekiplerinin elinde yüzlerce yaralı var. İnsani koridorlardan bazıları çalışıyor, binlerce insan oradan çıkarıldı. Bine yakın vatandaşımız işgalcilere inanarak işgal altındaki başka topraklara gitti ve başlarına ne geldi bilmiyoruz. Mariupol'deki engellerin kaldırılmasının iki yolu var. Birincisi çok ciddi silah yardımı ikincisi ise diplomatik yardım ancak ikinci yola Rusya yanaşmıyor. Biz ölen ve yaralanan Rus askerlerinin bizim askerlerimize karşılık değişimine hazırız" dedi.

"Avrupa Birliği ilk kez silah yardımında bulunuyor"

AB Konseyi Başkanı Michel ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yardımlarının süreceğini bildirerek, "Donbass'ta ve Mariupol'de savaşanlar ülkelerinin egemenliği ve Avrupa için mücadele ediyorlar. Ukrayna'nın zaferini istiyoruz ve elimizden geleni yapacağız. Birkaç gün önce Zelenskiy ile yardım fonuna ilişkin konuları görüştük. 5 Mayıs'ta bu fon işlevine başladığını uluslararası konferansla duyuracağız. Bunların hepsi Ukrayna'ya yardım toplama amacıyla yapılıyor. Avrupa Birliği ilk defa silah yardımında bulunuyor. Biz sizinle beraberiz omuz omuzlayız" dedi.

Michel, Rus petrol ve gazına yaptırım uygulanacağından emin

Rusya'dan ithal edilen petrol ve doğal gaza yönelik yaptırım konusunda ise Michel, söz konusu yaptırımın er ya da geç uygulanacağına emin olduğunu belirterek, AB'nin Rusya'ya olan enerji bağımlılığını sona erdirmeye kararlı olduğunu aktardı.

Ukrayna, AB üyeliği için gerekli olan anketi teslim etmişti

Zelenskiy, 18 Nisan'da Ukrayna'nın AB yolundaki ilk adımını atarak, sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurmuş ve AB'nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a teslim etmişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 8 Nisan'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptıkları ziyarette Zelenskiy'e söz konusu anketi teslim etmişti.