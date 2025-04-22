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Zelenskiy, Londra'da Barış Görüşmeleri Yapılacağını Duyurdu

Zelenskiy, Londra'da Barış Görüşmeleri Yapılacağını Duyurdu
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere, Fransa ve ABD ile çarşamba günü Londra'da barış görüşmelerine başlayacaklarını açıkladı. Zelenskiy, koşulsuz bir ateşkesin kalıcı barış için ilk adım olması gerektiğini vurguladı.

KİEV, 22 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere, Fransa ve ABD ile barış görüşmelerinin çarşamba günü Londra'da yapılacağını duyurdu.

Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından pazartesi günü sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Temsilcilerimiz bu çarşamba Londra'da çalışmalara başlayacak" dedi.

Zelenskiy, "Koşulsuz bir ateşkes sağlayarak gerçek ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için daha önce olduğu gibi mümkün olduğunca yapıcı adımlarla ilerlemeye hazırız" dedi.

Koşulsuz bir ateşkesin barışa giden ilk adım olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Starmer ile Avrupa güvenlik formatları çerçevesinde ortak çalışma konusunu da ele aldıklarını kaydetti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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