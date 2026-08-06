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Zelenskiy: Balistik füzede ilk sonuçlar 2026-2027'de

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yerli balistik füze ve hava savunma füzelerinin üretiminde ilk sonuçların 2026-2027'de alınmasını beklediklerini, ayrıca Avrupa ile ortak hava savunma sistemi 'Freya' projesini başlattıklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yerli balistik füze üretilmesi yönünde ilk sonuçların 2026-2027 döneminde alınmasını beklediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna hükümeti ve ordusunun temsilcileriyle bir araya geldiğini aktardı.

Ukrayna'nın girişimiyle, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı Avrupa ülkeleriyle ortak bir hava savunma sistemi kurulmasını hedefleyen "Freya" projesinin başlatıldığını vurgulayan Zelenskiy, görüşmede bu konuyu ele aldıklarının altını çizdi.

Zelenskiy, söz konusu projenin geliştirilmesi sürecinde Ukrayna savunma sanayisinin deneyimli ekiplerinin de yer aldığı bilgisini paylaştı.

Yerli balistik füze ile hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin üretilmesini de amaçladıklarını belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna, bu yeteneğe sahiptir. Ukraynalılar ilgili bilimsel altyapıya ve yetkinliklere sahiptir. Silah üreticilerimizin de gerekli seviyeye ulaştığını tespit edebiliriz. Ukrayna'nın 2026-2027 döneminde gerekli sonuçlara ulaşacağını bekliyoruz."

Kaynak: AA
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