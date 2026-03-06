Zehra Kınık Davasında İstinaf İtirazları Reddetti... Kınık'ın 2 Yıl 6 Aylık Hapis Cezası Kesinleşti

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'le ilgili istinaf başvurularını reddetti. Kınık hakkında 2 yıl 6 aylık hapis cezası ve 1 yıl süreyle ehliyetine el konulması yönündeki kararı onadı, savcılığa iletti. İstinaf kararına itiraz yolunun Zehra Kınık Demir için kapalı olduğu öğrenildi.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olduğu halde tek gün tutuklu kalmayan Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında 26 Mayıs 2025'te 4 yıl 2 ay hapis cezası vermiş, 2 yıl süreyle ehliyetine el koymuştu. Bazı şikayetlerin geri çekilmesi üzerine ilk kararın istinaftan dönmesi üzerine aynı mahkeme 18 Aralık 2025'te 2 yıl 6 ay hapis cezası vermiş, Kınık'ın yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetmiş, ehliyetine el koyma süresini de 1 yıla indirmişti.

Karar hem Kınık'ın hem de Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan'ın avukatı Uysal Uğurlu tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'ne taşındı. Ancak bu süreçte Hasret Doğan, maddi ve manevi kaybının karşılandığını belirterek şikayetinden vazgeçti.

İstinaf itirazları redetti, Kınık'ın mahkumiyeti onandı

Ceza Dairesi ise Kınık'ın başvurusunu "Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, İstinaf başvurusunda bulunan sanık müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde" görmedi ve reddetti.

Daire Hasret Doğan'ın avukatı Uysal Uğurlu'nun talebi yönünden yapılan incelemede ise Doğan'ın maddi ve manevi tüm zararının giderildiğini belirterek istinaf başvurusundan vazgeçtiğini beyan ettiği anımsatıldı, 'katılan vekilinin karara yönelik yapmış olduğu istinaf başvurusunu' da reddetti. Ceza Dairesi, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine, bir örneğinin de mahkemesince istinaf başvurusunda bulunana tebliğine oybirliği ile karar verdi.

Avukat Uysal Uğurlu, istinafın bu kararıyla, davanın Zehra Kınık açısından kesinleştiğini, cezanın para cezasına çevrilmesinin söz konusu olmayacağı, infaz yasası çerçevesince hesaplanacak süre cezaevine girmesinin sözkonusu olduğunu, istinafa itiraz hakkı bulunan Hasret Doğan'ın da şikayetini geri çektiği için bu hakkını kullanmayacağını tahmin ettiğini söyledi.

Kaynak: ANKA