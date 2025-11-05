Haberler

Zehirli Yılanı Ellerimle Yakalamak İsteyen Adamın Hikayesi

Zehirli Yılanı Ellerimle Yakalamak İsteyen Adamın Hikayesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Süleyman Yolcu, yolda gördüğü engerek cinsi yılanı kuyruğundan yakalayıp doğaya bıraktı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Yolcu, tehlikeli hareketinin ardından sosyal medyada gelen yorumlarla şoke oldu.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Süleyman Yolcu, yolda gördüğü ve kendisine saldırmaya çalışan, zehri ölümcül 'engerek' cinsi yılanı kuyruğundan yakalayıp, doğaya bıraktı. Yolcu, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Hasanlar ile Kabaklar mahalleleri arasındaki dağlara mantar toplamaya giden Süleyman Yolcu, otomobiliyle ilçe merkezine dönüş yaptığı sırada, yol kenarında bir yılan gördü. Otomobilinden inen Yolcu, kendisine saldırmaya çalışan 'engerek' cinsi yılanı kuyruğundan yakalayıp, doğaya bıraktı. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Süleyman Yolcu, "Yılan, otomobile doğru saldırınca dikkatimi çekti. Geri manevra yaparak araçtan inip, engerek cinsi olduğunu tahmin ettiğim yılanı, kaçarken kuyruğundan yakaladım. Elimde sallayıp, sevdikten sonra doğaya bıraktım. O anları cep telefonuma kaydettim. Daha sonra sosyal medyada paylaştığım görüntülere, 'Sen deli misin?', 'Ölümle dans etmişsin', 'Anan seni Kadir Gecesi'nde mi doğurdu?' gibi birçok yorum geldi. Olayın vahametini o an anlayamamıştım. Yorumları okuyunca dehşete kapıldım. Sonra fark ettim yaptığım hareketimin tehlike boyutunu. Çünkü elimle yakaladığım engerek yılanı, en zehirli yılan cinslerinden bir tanesiymiş. O hareketi şu an olsa yapmazdım. Çünkü yılan beni dağın başında ısırsa, yanımda kimse de yok. 15-20 dakika içinde ölebilir ya da felç olabilirdim. Ben bir delilik yaptım, kimseye tavsiye etmiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.