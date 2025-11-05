Zehirli Yılanı Ellerimle Yakalamak İsteyen Adamın Hikayesi

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Süleyman Yolcu, yolda gördüğü ve kendisine saldırmaya çalışan, zehri ölümcül 'engerek' cinsi yılanı kuyruğundan yakalayıp, doğaya bıraktı. Yolcu, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Hasanlar ile Kabaklar mahalleleri arasındaki dağlara mantar toplamaya giden Süleyman Yolcu, otomobiliyle ilçe merkezine dönüş yaptığı sırada, yol kenarında bir yılan gördü. Otomobilinden inen Yolcu, kendisine saldırmaya çalışan 'engerek' cinsi yılanı kuyruğundan yakalayıp, doğaya bıraktı. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Süleyman Yolcu, "Yılan, otomobile doğru saldırınca dikkatimi çekti. Geri manevra yaparak araçtan inip, engerek cinsi olduğunu tahmin ettiğim yılanı, kaçarken kuyruğundan yakaladım. Elimde sallayıp, sevdikten sonra doğaya bıraktım. O anları cep telefonuma kaydettim. Daha sonra sosyal medyada paylaştığım görüntülere, 'Sen deli misin?', 'Ölümle dans etmişsin', 'Anan seni Kadir Gecesi'nde mi doğurdu?' gibi birçok yorum geldi. Olayın vahametini o an anlayamamıştım. Yorumları okuyunca dehşete kapıldım. Sonra fark ettim yaptığım hareketimin tehlike boyutunu. Çünkü elimle yakaladığım engerek yılanı, en zehirli yılan cinslerinden bir tanesiymiş. O hareketi şu an olsa yapmazdım. Çünkü yılan beni dağın başında ısırsa, yanımda kimse de yok. 15-20 dakika içinde ölebilir ya da felç olabilirdim. Ben bir delilik yaptım, kimseye tavsiye etmiyorum" dedi.