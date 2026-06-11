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Zara'da üniversite öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Zara'da üniversite öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
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Sivas'ın Zara ilçesinde Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu'ndan 85 öğrenci, düzenlenen törenle diplomalarını alarak mezun oldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde, üniversite öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Gıda kalite kontrolü ve analizi, çağrı merkezi ile bankacılık ve sigortacılık bölümlerinden mezun olan 85 öğrenci, ilçe protokolü ve akademisyenlerden diplomalarını törenle aldı.

Okul birincisi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi Songül Behrem'in mezuniyet kütüğüne plaket çakmasının ardından öğrenciler kep attı.

Törene Belediye Başkan Vekili Hamza Karapınar, Okul Müdürü Doç. Dr. Yusuf Akgül, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel
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