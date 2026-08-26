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Gökçeada'daki 250 Yıllık 'Hayalet Köy' Dereköy Dronla Görüntülendi

Gökçeada'daki 250 Yıllık 'Hayalet Köy' Dereköy Dronla Görüntülendi
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bulunan ve bir dönem Balkanlar'ın en büyük köylerinden biri olan Dereköy, Rumların 1960-1970 yılları arasında göç etmesiyle terk edildi. Yaklaşık 250 yıllık Rum evlerinin harabeye döndüğü köy, 'hayalet köy' görünümüyle dronla görüntülendi. Tarihi dokusunu koruyan köy, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, yaklaşık 250 yıllık terk edilmiş Rum evlerinin bulunduğu döneminin gözde yerleşim yeri Dereköy, dronla görüntülendi.

Türkiye'nin en batı noktası olan Gökçeada, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük adası olma özelliğini taşıyor. Sakin yapısı, bakir koyları ve doğal güzellikleriyle turistlerin uğrak noktalarından biri olan ada, tarihi Rum köyleriyle de ilgi çekiyor. Bu köylerden biri olan Dereköy, ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bir dönem Balkanlar'ın en büyük köylerinden biri olan Dereköy, 16'ncı yüzyılda Piri Reis'in bahsettiği 2 yerleşim yerinden biri olarak biliniyor.

ÇEŞİTLİ ÜLKELERE GÖÇ ETTİLER

Döneminde 22 kahvehane, 2 sinema, 3 zeytinyağı imalathanesi ile çok sayıda berber, terzi ve bakkal dükkanının bulunduğu Dereköy'de yaşayan Rumlar, 1960-1970 yılları arasında evlerini terk ederek çeşitli ülkelere göç etti. Köyde yaşamın sona ermesiyle birlikte çok sayıda yapı zamanla harabeye döndü. Yaklaşık 250 yıllık terk edilmiş Rum evleri, günümüzde Dereköy'e 'hayalet köy' görünümü kazandırıyor. 'Hayalet köy' olarak bilinen Dereköy, dronla görüntülendi.

Tarihi dokusunu büyük ölçüde koruyan köy, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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